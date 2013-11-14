Минздрав хочет ввести централизованные закупки инсулинов

Общественные организации обеспокоены предложением Министерства здравоохранения Украины ввести централизованные закупки инсулинов.

На пресс-конференции в УНИАН, президент Международной диабетической ассоциации Украины Людмила Петренко высказала обеспокоенность, тем, что Министерство здравоохранения на следующий год предлагает ввести в Украине централизованную закупку инсулинов.

«Вышло постановление Министерства здравоохранения №732, которое говорит, что закупка инсулинов будет происходить местными бюджетами за счет целевых денег, которые идут на программу. Но деньги на программу заканчиваются в 2013 году. Вновь разработанная программа с 2014 по 2018 гг. не утверждена. Получается, что механизм обеспечения (инсулинами) больных сахарным диабетом не обозначен. И тут мы узнаем, что Минздрав предлагает централизованную закупку. Нужно сделать все, чтобы мы не вернулись на 10 лет назад», - сказала Петренко.

По ее словам, в 2002 году, когда «ввели централизованную закупку лекарств для людей с сахарным диабетом, нарушались права диабетиков – закупалось больше, инсулины поступали поздно».

«В 2007 году централизованные закупки отменили. И ситуация в регионах существенно изменилась – на местах начали быстро реагировать, закупать инсулины по потребностям, вовремя», - отметила Петренко.

Она подчеркнула, что в стране необходимо ввести такую систему, чтобы пациенты были обеспечены инсулинами по предписаниям врачей.

По ее мнению, стабилизировать ситуацию с обеспечением инсулинами больных сахарным диабетом смогло бы введение референтных цен и реимбурсация.

«Мы просим сделать референтные цены на инсулины – должны быть одинаковые цены. Вместе с референтными ценами просим ввести и реимбурсацию, когда пациент получает рецепт у врача и получает лекарства в аптеке, а государство расплачивается с аптечными предприятиями за выданный инсулин», - сказала Петренко.

Она рассказала, что уже более четырех лет в Полтавской и Черниговской областях реализуют пилотный проект по обеспечению больных инсулинами.

«И все там нормально с обеспечениями инсулинов. В этих регионах больше можно заниматься обучением, просветительской работой, а не ходить по кабинетам и доказывать, что нужно изменять систему обеспечения», - сказала Петренко.

*** Сегодня отмечается Всемирный день борьбы с диабетом.