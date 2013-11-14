Есть ли жизнь после интерната?

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", 15 ноября в Украину приезжает российский общественный деятель, выпускник советских интернатов, эксперт Общественной палаты РФ, международный эксперт по социальному сиротству Александр Гезалов. Личность Александра Гезалова уникальна тем, что он не только смог выжить, пройдя бесчеловечную систему воспитания советского детского дома (из 13-ти выпускников его года на настоящий момент в живых остался он один), но и состояться как общественный деятель, не забывая о своем прошлом, как большинство интернатовцев, а работая с воспитанниками и выпускниками детдомов. Александр выступает против интернатной системы, обличая ее в безразличии к судьбе детей, а также против «неправильной» помощи детям, убеждая «продай игрушки – помоги ребенку из детдома».

Вместе с режиссером Ольгой Синяевой, которая сама взяла ребенка из детдома, Александр привозит завтра в Киев документальный фильм «Блеф, или с Новым годом!», в котором показана жизнь ребенка в интернатном учреждении и раскрывается одно из самых страшных состояний – депривация. Нянечки в детских домах не берут детей на руки – это правило. Возьмут одного – нужно по очереди нянчить остальных. От этого ребенок сам начинает раскачиваться, имитируя движения маминых рук.

Закрытый показ состоится завтра, в 18:30, в кинотеатре «Украина», Синий зал. Вход по предварительной аккредитации: +38 044 502 52 12.

Завтра в 11:00 Александр Гезалов посетит социальную квартиру для девушек и молодых матерей с детьми раннего возраста, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах (мини-центр матери и ребенка), где пообщается с мамами, которые не отказались от своих детей и временно проживают в этом центре вместе с психологом и социальным работником. Квартира создана МБФ «Украинский фонд общественного здоровья» в сотрудничестве с представительством международной организации «Право на здоровье» при финансовой поддержке Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины», СПИД Фонда Элтона Джона и Фонда Елены Пинчук АНТИСПИД.