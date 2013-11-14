При закупке медоборудования стране нанесли ущерб 13 млн грн

Должностные лица Министерства обороны в результате проведенного тендера на закупку медицинского оборудования нанесли государству ущерб на 13 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины.

Факт расхищения бюджетных средств выявили работники УБОП ГУМВД Украины в городе Киеве.

В частности, согласно сообщению, в конце 2010 года должностные лица Минобороны подписали договор на поставки необходимого для военных медицинских заведений оборудования на общую сумму 36 млн грн. Однако в результате проведения товароведческой экспертизы приобретенного оборудования было установлено, что его стоимость значительно завышена.

По данному факту Генеральной прокуратурой Украины открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 423 (злоупотребление военным служебным лицом властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Уголовная ответственность за такое преступление предусмотрена в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

«Теперь оперативные работники проверяют на причастность к махинациям с бюджетными средствами высокопоставленных должностных лиц этого Министерства», - отметил начальник столичного УБОП Александр Шаповалов.