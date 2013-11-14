Завтра в восточных областях Украины ожидается мокрый снег

15 ноября в восточных и Сумской областях Украины ночью ожидается небольшой мокрый снег.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

На остальной территории Украины завтра будет без осадков, обещают синоптики.

Ночью и утром на Правобережье и в Крыму туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла (в Карпатах ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла); на Закарпатье и юге Крыма ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В Киеве и Киевской области сохранится переменная облачность, без осадков. Ночью и утром туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью по области от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла; в Киеве ночью около 0°, днем 5-7° тепла.