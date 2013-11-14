В Украине растет количество больных сахарным диабетом.

Как сообщила УНИАН председатель Комитета ВР по вопросам здравоохранения Татьяна Бахтеева, сахарный диабет является серьезной проблемой и для Украины.

«Число больных в нашей стране неуклонно растет. В 2012 году было зарегистрировано 1 миллион 311 тысяч 335 больных сахарным диабетом, 8 тыс. из которых - дети. При этом, за последние 9 лет количество детей с сахарным диабетом в возрасте до 6 лет в Украине увеличилась вдвое. Ежегодно в нашей стране сахарный диабет первого типа обнаруживают примерно у 19 тыс. человек. В 2012 году зарегистрировано более 212 тыс. больных, которые нуждаются в инсулинотерапии. Всего же за последние пять лет количество больных, применяющих инсулин, в нашем государстве увеличилось более чем на 20%», - отметила Бахтеева.

По ее словам, в нашей стране впервые был создан государственный Реестр больных сахарным диабетом, в который также вошли данные о пациентах детского и подросткового возраста. "Благодаря реестру появилась возможность получать более объективные сведения о заболеваемости сахарным диабетом, его распространенности в регионах Украины, данные о смертности вследствие сахарного диабета, о количестве и структуре его осложнений. Кроме того, благодаря данному Реестру стало возможно более точно определять потребности в препаратах инсулина и выявлять наиболее важные проблемы больных диабетом», - отметила Бахтеева.

Она акцентировала, что в 2013 году в клиническую практику внедрены обновленные протоколы лечения больных сахарным диабетом II типа.

«Наши стандарты лечения сахарного диабета отвечают международным требованиям в этой сфере. Также очень важно, что в рамках выполнения государственной программы «Сахарный диабет» на 2009-2013 гг. для повышения уровня оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом и их реабилитации в Украине было создано 87 кабинетов «Диабетическая стопа», работает 332 «Школы социальной адаптации и психологической поддержки людей с диабетом». Постоянно проводятся специальные семинары для врачей - эндокринологов и медицинских сестер по обучению больных диабетом методам самоконтроля», - сказала Бахтеева.

Медик также отметила, что сахарный диабет относится к числу наиболее распространенных заболеваний человека и является серьезной медико-социальной проблемой для всех стран мира.

«Каждые 7 секунд в мире регистрируется 2 новых случая этого заболевания и каждые 7 секунд один человек умирает от его осложнений. При этом более 80% случаев смерти от диабета происходит в странах с низким и средним уровнем дохода. По данным Всемирной организации здравоохранения около 2-3 % населения земли имеет сахарный диабет. С возрастом заболеваемость сахарным диабетом увеличивается и после 65 лет достигает 10 - 15 %. Ежегодно в мире диабетом первого типа (инсулинозависимым) заболевают 78 тысяч детей», - сказала парламентарий.

Кроме того, Татьяна Бахтеева обратила внимание на тот факт, что, по неутешительным прогнозам, ВОЗ к 2030 году более полумиллиарда жителей Земли будут иметь эту патологию, а смертность в результате диабета займет седьмое место в структуре общих причин смертности населения.