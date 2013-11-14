Завтра прекращается упрощенный пропуск на территорию Беларуси

Завтра, 15 ноября, на украинско-белорусском участке границы заканчивается срок сезонного упрощенного пропуска граждан для сбора дикоросов.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении Государственной пограничной службы Украины.

По данным ведомства, в этом году 4-месячый сезон сбора грибов и ягод прошел без осложнений.

Пограничники отдела «Березовое» Луцкого отряда обеспечили соблюдение режима государственной границы, и в упрощенном двустороннем порядке оформили более 80 тысяч человек, отмечается в сообщении.

В то же время пограничники фиксировали случаи нарушения государственной границы вне установленных мест с целью сокращения пути. По этой причине были задержаны 45 человек. В целом, украинские и белорусские пограничники задержали и привлекли к админответственности 31 нарушителя государственной границы. Также им были отменены пропуски на территорию Полесского лесхоза Республики Беларусь.

Кроме этого, подчеркивается в сообщении, с наступлением морозов пограничники не исключают возможности возобновления попыток незаконной заготовки древесины на территории Беларуси. Поэтому Государственная пограничная служба Украины обращается к местному населению с просьбой воздержаться от незаконных действий и предупреждает об административной и уголовной ответственности за нарушение законодательства как Украины, так и Республики Беларусь.

Как сообщалось, с целью предотвращения массовых нарушений режима государственной границы три года назад на межгосударственном уровне был решен вопрос о временном упрощении пропуска через государственную границу для жителей приграничных населенных пунктов на период сбора дикоросов. Местные жители 10 приграничных населенных пунктов Рокитновского района Ривненской области получили возможность пересекать границу во временных пунктах пропуска и собирать чернику, клюкву и грибы на территории Полесского лесхоза Республики Беларусь.