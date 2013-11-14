Симптомы пневмонии: как не пропустить заболевание

Пневмония – это воспаление лёгких.

Может быть вызвано любым возбудителем – бактерией, вирусом, грибком. Может возникать как реакция на горячий, холодный или грязный воздух (эти состояния правильно называются пневмонитами). В этом случае – инфекция всё равно со временем «садится» на повреждённые участки ткани и развивается обычная пневмония.

Пневмония – одно из опаснейших заболеваний или осложнений основного заболевания. При несвоевременном лечении нередко приводит к летальному исходу.

Итак, вот основные симптомы пневмонии:

Подъём температуры. При обычной, бактериальной пневмонии температура может достигать сорока и более градусов.

Легочная ткань очень нежная, а всасываемость продуктов распада в лёгких очень высокая. Как следствие – нужно очень быстро и грамотно подбирать антибиотик, иначе можно потерять больного. По этой причине пневмонию никогда не стоит лечить самостоятельно.

Отходит много мокроты. Обширный воспалительный процесс приводит к большому количеству отделяемого.

Очень важно, чтобы мокрота хорошо отходила. В противном случае – обратное всасывание приводит к ухудшению состояния, дальнейшему повышению температуры вплоть до комы.

Наблюдаются разнообразные хрипы при дыхании.

В ходе пневмонии хрипы можно услышать даже без стетоскопа. Это связано с большим объёмом отходящей мокроты.

В ходе заболевания могут возникать боли при дыхании. Это может быть связано с поражением плевры.

Обычной называют наиболее распространённую, бактериальную пневмонию.

Атипичной формой называют пневмонию, вызванную легионеллой, хламидией, пневмоцистной инфекцией, а также вирусами (цитомегаловирус, респираторный синцитиальный вирус человека, вирус тяжёлого острого респираторного синдрома человека, вирус кори):

В отличие от бактериальной пневмонии, симптомы развиваются постепенно

Кашель сухой, часто першит в горле

Мокроты практически нет

Сильная головная боль, слабость

Достаточно часто наблюдается боль в мышцах

Все эти симптомы проявляются при достаточно слабых изменениях на рентгенограмме.

Кроме того, атипичные формы пневмонии не поддаются стандартному лечению антибиотиками. Вирусные формы атипичной пневмонии имеют любопытный симптом – рентгенологические проявления пневмонии могут проявиться до появления клиники заболевания. При любом состоянии, похожем на пневмонию, обязательно обратитесь к врачу.

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