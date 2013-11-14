Ревматизм может вызываться фарингитом или тонзиллитом

Ревматизм – это системное, т.е. затрагивающее весь организм, заболевание с преимущественным поражением сердца и суставов.

Возникает по целому ряду причин, из которых можно выделить несколько основных:

Инфекции, вызванные гемолитическим стрептококком

Хронические заболевания, например, фарингит, тонзиллит, ларингит, бронхит.

Перенесённая скарлатина.

Ну и, конечно, генетическая предрасположенность. Этот всё объясняющий тезис вы можете увидеть в причинах любого заболевания.

Сущность заболевания состоит в том, что из-за инфицирования каким-то возбудителем оболочек сердца и суставных элементов у организма начинают вырабатываться антитела на собственные ткани.

Проще говоря – организм с завидным постоянством атакует собственные органы. В данном случае – сердце и суставы.

Итак, основные симптомы ревматизма:

Проявления поражения сердца (в первую очередь страдает мышечная оболочка, т.е. миокард).

Синдром хронической усталости – больной легко утомляется, наблюдаются частые и горькие вздохи (это действительно симптом), могут наблюдаться нарушения сна, деформация характера, проявляющаяся повышенной раздражительностью.

Начинает болеть сердца. Боли тянущие.

Воспалительный процесс может привести к повышению температуры до тридцати семи – тридцати восьми градусов.

Может снижаться давление.

Нередко наблюдается повышение частоты сердечных сокращений.

Со временем из-за хронического поражения сердечной мышцы изменяются границы сердца, что можно увидеть на обычном рентгене.

Когда сердце перестаёт справляться с нагрузкой, начинаются проявления сердечной недостаточности – одышка, потливость, отёки, выраженный варикоз вен и так далее.

Воспалительные изменения суставов – ревматический полиартрит (артрит – это воспаление сустава, артроз – разрушение).

При ревматизме поражаются, как правило, крупные суставы, причём поражаются симметрично.

Это важно знать, т.к. существует целый ряд других ревматологических заболеваний, поражающих суставы иным образом. Важно, потому что нюансы лечения могут существенно отличаться.

Боль от ревматического артрита хорошо снимается обычными противовоспалительными препаратами (группа НПВС).

Артрит при ревматизме обратимый, т.е., как правило, к артрозу не приводит. Прошла атака – прошли суставы.

Пляска святого Витта, или правильно – ревматическая хорея.

В редких случаях ревматизм проявляется воспалением (васкулитом) мелких сосудов мозга. Во время ревматической атаки наблюдается, собственно, пляска: больной гримасничает, роняет предметы, ведёт себя неуравновешенно, странно.

Кожные проявления ревматизма

Ревматические узелки – небольшие плотные безболезненные подкожные образования в области суставов, связок.

Кольцевидная эритема – розовые высыпания в виде ободка.

Ревматических плеврит

Проявляется кашлем и болью при дыхании. Важно запомнить, что основная опасность ревматизма вовсе не в видимых симптомах поражения суставов, а в опасности для сердца.

Поэтому, как бы удачно не снимались суставные проявления ревматизма, необходимо стабильно посещать ревматолога.

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