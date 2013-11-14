Правительство направит на рассмотрение парламента проект программы противодействия ВИЧ/СПИДу

Кабинет министров одобрил 13 ноября на заседании и направит в Верховную Раду законопроект «Об утверждении Общегосударственной целевой социальной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014–2018 годы».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и других социально опасных заболеваний.

Министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева на заседании правительства заявила, что в основу документа положено снижение уровня заболеваемости и смертности от ВИЧ-инфекции/СПИДа путем предоставления качественных и доступных медицинских услуг, в первую очередь, среди представителей групп повышенного риска относительно инфицирования ВИЧ, а также услуг по лечению, уходу и поддержки людей, живущих с ВИЧ.

Финансирование программы планируется осуществлять за счет средств государственного и местного бюджетов, Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией, а также других источников.

Ориентировочный объем финансирования на пять лет составляет 6,4 млрд грн. Объем финансирования программы из государственного бюджета будет определяться ежегодно, в соответствии с конкретными задачами и имеющимися средствами.