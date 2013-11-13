На информирование о соцгарантиях потратят 8 млн грн

Фонд социального страхования по временной потере работоспособности потратит более 8 млн грн на информирование населения о социальных гарантиях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда социального страхования по временной потере работоспособности.

Председатель комитета по конкурсным торгам Исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потере работоспособности Роман Яхимович сказал, что для повышения уровня осведомленности о своих правах и возможностях получателей помощи и социальных услуг в Украине была принята Программа освещения деятельности Фонда социального страхования по временной потере работоспособности на 2013-2014 года. Программа утверждена правлением Фонда, в которое входят представители государства, работодателей и профсоюзов.

Во исполнение решения правления Фонда по усилению разъяснительной работы были проведены конкурсные торги на закупку услуг по информированию о деятельности Исполнительной дирекции Фонда.

По информации пресс-службы Фонда, согласно результатам конкурсных торгов, победителями по трем позициям было признано три компании:

1. Создание и размещение радиосюжетов о деятельности Фонда социального страхования по временной потере работоспособности. ООО «Компания «Клейм». Сумма предложения – 998 400 грн.

2. Создание и размещение информационной видеопродукции (в утренний и/или вечерний прайм-тайм). ООО «Рекламное агентство «МА Украина». Сумма предложения – 2 520 000 грн.

3. Создание и размещение радиосюжетов о деятельности Фонда социального страхования по временной потере работоспособности, информационной видеопродукции (в утренний и/или вечерний прайм-тайм), статей в печатных средствах массовой информации, новостей в электронных средствах массовой информации. ООО «Медийно-информационная коммерческая организация «Плюс». Сумма предложения – 4 760 400 грн.

Яхимович также обратил внимание на то, что в Украине более трети работающих граждан не платят страховые взносы: «В Украине 20 млн занятых граждан. Из них лишь 12,3 млн является застрахованными лицами, за которых страхователь платит единый социальный взнос. Остальные - это неформальная и теневая занятость».

Именно поэтому было принято решение о проведении широкомасштабной информационной кампании по разъяснению социальных прав и гарантий, которыми люди могут воспользоваться в системе социального страхования. «Когда граждане будут понимать, на что они имеют право и что имеют право требовать от системы социального страхования, какую помощь могут получить, какие преимущества и какую защиту дает система социального страхования застрахованным лицам, тогда они будут больше заинтересованы официально трудоустраиваться и платить страховые взносы», - подвел итог Яхимович.

Несмотря на важность и актуальность этой программы, она будет профинансирована только после того, как будут выполнены основные платежи из Фонда людям, отмечается в сообщении.