ОГА должны создать советы по делам инвалидов - Азаров

Премьер-министр Украины Николай Азаров поручил государственным областным администрациям создать общественные консультативные советы по делам инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил, открывая заседание правительства.

«Поручаю областным государственным администрациям создать общественные консультативные советы по делам инвалидов», - сказал Азаров.

Он напомнил, что 12 ноября он проводил встречу с представителями организаций инвалидов, и они рассказали, что власть не уделяет им должного внимания.

«Я считаю абсолютно неприемлемым, когда министры, руководители ведомств, главы администраций даже не находят времени, чтобы пообщаться с представителями сообщества людей с ограниченными возможностями... А куда им еще обращаться со своими проблемами, если не к власти?", - заявил Азаров.

Он поручил всем министерствам и ведомствам системно работать с организациями инвалидов и ввести в состав общественных коллегий представителей организаций инвалидов.

«Поручаю всем министерствам и ведомствам системно работать с организациями инвалидов. Ввести в состав общественных коллегий представителей организаций инвалидов. И послушать внимательно. Я пообещал, что ни одно решение, которое категорически отрицают представители общественных организаций инвалидов, через правительство не пройдет», - резюмировал премьер-министр.