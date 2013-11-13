Кому противопоказана хурма

Из-за большого содержания глюкозы хурму не следует употреблять людям, больным сахарным диабетом.

Хурма содержит большое количество легкоусваиваемых сахаров, поэтому ее не стоит употреблять людям, склонным к ожирению.

Хурма широко известна своими вяжущими свойствами за счет содержащегося в ней танина, поэтому она противопоказана людям с плохой работой пищеварительной системы, после операций на желудке или кишечнике и при спаечной болезни.

Здоровым людям не следует есть хурму в больших количествах, а также не стоит увлекаться недозрелыми ягодами, иначе можно спровоцировать непроходимость кишечника. Также хурму лучше не давать маленьким детям.

lady.tochka.net