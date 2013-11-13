Кому противопоказана хурма
11:15, 13 ноября 2013Страна
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Больным сахарным диабетом, при ожирении
Из-за большого содержания глюкозы хурму не следует употреблять людям, больным сахарным диабетом.
Хурма содержит большое количество легкоусваиваемых сахаров, поэтому ее не стоит употреблять людям, склонным к ожирению.
Хурма широко известна своими вяжущими свойствами за счет содержащегося в ней танина, поэтому она противопоказана людям с плохой работой пищеварительной системы, после операций на желудке или кишечнике и при спаечной болезни.
Здоровым людям не следует есть хурму в больших количествах, а также не стоит увлекаться недозрелыми ягодами, иначе можно спровоцировать непроходимость кишечника. Также хурму лучше не давать маленьким детям.
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