Хурма необыкновенно полезна для организма

В середине осени в нашей стране начинается сезон хурмы. Этот экзотический фрукт кроме оригинальных вкусовых качеств имеет еще множество полезных свойств, о которых сегодня расскажет tochka.net.

Хурма необыкновенно полезна за счет богатого содержания в ней витаминов и микроэлементов. Плоды хурмы содержат калий, кальций, железо, магний, йод, натрий, фосфор, марганец, медь, а также яблочную и лимонную кислоту, витамины А, В1, В2, В3, С.

Хурма: полезные свойства для очищения организма

Плоды хурмы содержат много магния, который не только способствует выведению из нашего организма шлаков и токсинов, но и помогает работе выводящих органов.

Хурма обладает мочегонным действием и даже способна растворять камни в почках. С этой целью 2 раза в день перед едой следует выпивать стакан компота, сваренного из хурмы.

Хурма: полезные свойства для желудочно-кишечного тракта

Хурма является диетическим продуктом. Благодаря содержащемуся в ней пектину, хурму рекомендуют при расстройстве пищеварения и желудочных заболеваниях.

Хроническая диарея лечится регулярным употреблением отвара из плодов хурмы - нужно 6 спелых плодов залить 3 стаканами кипятка, настаивать 20 минут, процедить и пить по 0,5 л каждые 4 часа.

Хурма улучшает аппетит и быстро утоляет голод.

Хурма: полезные свойства для сердечно-сосудистой системы

Хурма рекомендуется людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В плодах содержится калий, большое количество сахаров, глюкозы и фруктозы, что благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему. Витамины C и P способствуют укреплению стенок сосудов, а также хурма нормализует давление и применяется при лечении гипертонии.

Хурма: полезные свойства для кроветворения

Также хурму с успехом применяют при лечении анемии. За счет высокого содержания в плодах железа для профилактики заболевания достаточно съедать две ягоды в день или выпивать 100 мл сока хурмы 2 раза в день до еды. При лечении анемии из сухих листьев хурмы заваривают чай: 1 ч. ложка измельченных листьев на стакан кипятка.

При истощении организма полезна как свежая, так и сушеная хурма настой плодов и порошок из высушенных ягод.

Хурма: полезные свойства для нервной системы

Хурма обладает тонизирующими свойствами и оказывает успокаивающее действие на организм, улучшает сон, хорошо влияет на нервную систему и повышает сопротивляемость организма к стрессам и инфекциям.

Хурма: полезные свойства для легких

Благодаря содержанию провитамина A и бета-каротина хурма значительно снижает риск заболевания рака легких. Эта ягода способствует укреплению стенок легких и поддержанию их функции, поэтому она особенно полезна для тех, кто курит.

Хурма: полезные свойства для эндокринной системы

Плоды хурмы богаты йодом, поэтому их рекомендуют применять для профилактики заболевания щитовидной железы.

Хурма: полезные бактерицидные свойства

Хурма имеет бактерицидное действие против кишечной и сенной палочки, золотистого стафилококка.

Хурма обладает заживляющими свойствами. При возникновении на коже воспалений, фурункулов, а также ран и ожогов следует приложить к проблемному месту кусочек хурмы со свежим срезом или повязку, смоченную соком хурмы.

Чтобы избавиться от прыщей и угрей, применяют маску из мякоти хурмы, смешанной с яичным желтком.

При простудах и кашле полощут горло соком спелой хурмы, разведенным водой.

При кровоточивости десен следует полоскать рот соком спелой хурмы, разведенным водой.

Если есть хурму во время эпидемии гриппа, то снижается риск заражения инфекцией.

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