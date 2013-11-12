Разработан план усиления социальной защиты населения

Министерство социальной политики разработало пакет первоочередных действий по усилению социальной защиты населения по направлениям, которые являются наиболее чувствительными для украинцев: сфера занятости, задолженность по заработной плате и своевременность и правильность начисления социальных выплат и предоставление социальных услуг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минсоцполитики, об этом сказала сегодня министр социальной политики Наталия Королевская во время обсуждения пакета.

«С целью защиты и предоставления максимальной помощи тем, кто в непростых экономических условиях в ней нуждается больше всего, Министерство наработало пакет первоочередных действий по усилению социальной защиты населения по направлениям, которые являются наиболее чувствительными для наших граждан», – сказала Королевская.

По ее словам, таких направлений на сегодняшний день три: сфера занятости, задолженность по заработной плате и своевременность и правильность начисления социальных выплат и повышение качества предоставления социальных услуг.

В частности, пакет в сфере занятости предусматривает несколько действенных мероприятий. Во-первых, дополнительные механизмы стимулирования трудоустройства матерей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, в том числе на условиях дистанционной занятости. Во-вторых, распространение права получить ваучер на переобучение на родителей, которые воспитывают ребенка до трех лет, а также на уволенных в запас военнослужащих. В-третьих, льготное кредитование малого бизнеса, который создает новые рабочие места. В-четвертых, предоставление дотаций работодателям, которые создают новые рабочие места для молодежи.

Пакет мероприятий по сокращению задолженности по заработной плате, кроме основных (активизация работы Гоструда, Миндоходов и Пенсионного фонда, создание гарантийного учреждения, которое гарантировало бы получение зарплаты даже работникам обанкротившихся предприятий и др.), предусматривает объединение Государственной службы занятости и Государственной инспекции по вопросам труда.

«Главным заданием объединенной службы будет эффективная защита не только безработных граждан, но и каждого работающего на всех этапах трудового процесса: от приема на работу до расторжения трудовых отношений с работодателем. Объединенная Служба должна будет предложить украинским работникам новое качество услуг и защиты и стать своеобразным Домом труда как для работников, так и работодателей», – сказала министр.

Она отметила, что обеспечение своевременности и правильности начисления и осуществления социальных выплат, а также повышение качества предоставления социальных услуг станут возможными благодаря созданию Инспекции по социальному обеспечению населения.

«Минсоцполитики инициирует создание Инспекции по социальному обеспечению населения. Задача инспекции – контроль, с одной стороны, за правильностью начислений социальной помощи и своевременностью их выплат, а с другой – за качеством услуг, которые предоставляются учреждениями социальной сферы», – подытожила Королевская.