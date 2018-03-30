”Обычная” простуда может быть опасной

Очень часто в зимний период, в частности, в пору изменчивой погоды, страдают особенно дети, от острых респираторных вирусных заболеваний, гриппа, катара и тому подобное. Обычно, причиной, что запускает процесс заболевания, считают простуду, переохлаждение организма, ведь по большей мере после того, как ребенок побегал босым по холодному полу или побывал на сквозняке, попил молока из холодильника или на улице промочил ноги, и возникают: кашель, насморк, боль в горле, повышение температуры тела и тому подобное.

Родители воспринимают такое состояние ребенка по-разному. Одни считают, что простуду нельзя провоцировать, поэтому не отворят форточку, чтобы проветрить комнату, запрещают ходить босиком, слишком тепло одевают детей, идя на прогулку. Однако это малышей не спасает - они болеют снова и снова, ведь одетые "в сто одежек", дети мало двигаются, сопревают, и стоит им глотнуть холодного воздуха - уже и простужаются. Шарф «до глаз» утруждает носовое дыхание, а дыхание через рот - это и дополнительное охлаждение горла, и беспрепятственное попадание потока микробов в дыхательные пути.

Другая категория родителей успокаивает себя словами "Простуда? С кем не бывает? Скоро пройдет". И не обращают внимания на состояние ребенка. А между тем из простуды начинаются совсем разные болезни: ангина, грипп, ларингит, бронхит и тому подобное.

И тот же насморк, который у взрослых проходит, за неделю, не нанеся особенного вреда здоровью, на состоянии здоровье детей может отразиться на протяжении жизни. Особенно опасный он для младенцев первого года жизни, ведь они не умеют дышать ртом. Как только перестают дышать носом, у них нарушается обычный ритм жизни, то есть не могут нормально спать, есть. Но страшнее всего, что инфекция может за день-два распространиться на уши, там возникает воспаление, а когда она затронет бронхи, легкие, то начинается бронхит, воспаление легких.

Вообще, по статистике, свыше 80 % болезней в детском возрасте - это болезни органов дыхания, и эти же болезни среди причин смертности детей - на первом месте. Следовательно, простуду нельзя игнорировать. Но не простуда является главной причиной возникновения болезни. Главный виновник - это инфекционные возбудители, которые попадают в благоприятную для своего развития среду, легко преодолевая иммунный барьер.

Какая же связь между простудой и инфекциями? Вот незакаленный ребенок пробежал босым по холодному полу. На подошвах ног есть зоны, связанные с носоглоткой, поэтому, когда замерзли ноги, здесь же снизилась температура на слизевых оболочках носа. Это создает благоприятные условия для бурного развития болезнетворных микроорганизмов, следствием чего есть насморк, кашель и тому подобное. Если бы организм был закален, подготовленный к перепадам температуры, в охлажденных частях тела сразу же усиливалась бы выработка тепла, уменьшалась теплоотдача, и болезнетворный процесс не начинался бы. Следовательно, простуда - один из провокаторов, а состояние здоровья или не здоровье зависит не от простуды, а от иммунитета.

Первое беспокойство - об иммунитете

Дети болеют не одинаково часто, и течение болезни у каждого разное. Это подтверждает, что болезнь возникает у тех, у кого защитные силы организма ослаблены. Отсюда выплывает, что беспокойство о крепком иммунитете ребенка должно быть самым главным. И начинаться задолго до рождения ребенка, точнее, к зачатию. Планируя беременность, будущим родителям нужно полечить свои болезни, чтобы не передать потомкам грустное наследство. Ведь исследования подтверждают, что в семьях, где бабушки, дедушки и родители имеют проблемы с органами дыхания, дети в 10 раз чаще болеют на ОРВИ.

Во-вторых, следует обеспечить максимально благоприятные условия для развития плода в лоне матери. Имеется в виду в первую очередь климат согласия и любви в семье, что будет способствовать формированию крепкой нервной системы у будущего ребенка. Во-вторых, нужно устранить из жизни такие вредные факторы, как курение, алкоголь, наркотики, шум, что разрушает здоровье даже взрослого человека, не говоря о маленьком незащищенном организме.

Будущей маме следует рационально питаться (давать плоду нужные микро- и макроэлементами, витаминами), заботиться о умном закаливании. Если она будет обливаться прохладной водой, принимать контрастный душ, дозированные воздушные ванны, то это не только укрепит иммунитет, но подготовит к естественным несложным родам, положительно повлияет на организм плода.

Водно-воздушная терапия

Для грудного ребенка нужно обеспечить оптимальный воздушный, и температурный режим - 20-22°С. При этом ребенка не следует очень тепло одевать, потому что тогда теряется способность приспосабливаться к изменениям температуры.

А свежий чистый воздух вынуждает ребенка двигаться, повышает тонус мышц и защитных сил.

Меняя белье, нужно оставлять младенца на некоторое время голым, такую воздушную ванну следует начинать с 1 минуты, доводя до полчаса до конца грудного периода.

Температура в спальной комнате должна быть более низкой - на 2-3°С, лучше ребенка накрыть легким шерстяным одеялом. Заботиться, чтобы во время сна была отворена форточка, чтобы был свежий воздух, это улучшит процессы газообмена, которые замедляются в период сна. Еще лучше ребенка и в летнее, и в холодное время года (ввиду температуры воздуха) укладывать спать на улице, тепло одев.

Новорожденных в летнюю пору на второй неделе жизни уже можно выносить на свежий воздух, желательно между 11 и 14 часами дня, длительность прогулки - 15-20 минут. Ребенка, который родился в холодное время года, впервые закаляют на свободном воздухе на 4-й неделе, в безветренный день, когда температура не ниже при 3-7° морозе.

Летом дети первого года жизнь должны находиться вне помещения большую часть дня, а зимой при очень холодной погоде их тоже необходимо выносить на свежий воздух: хотя бы на 15-20 минут, при высшей температуре - на 40-60 минут. Ребенок должен привыкнуть к перепадам температуры, чтобы в следующие 2-3 года не бояться 1,5-2 часовых зимних прогулок, имеется в виду, что он активно будет двигаться и это обусловит более глубокое дыхание, повышение мускульного напряжения, активации обменных процессов в организме, хорошее настроение, аппетит.

Закаляет солнце

Чрезвычайно полезные для детского организма солнечные ванны, которые способствуют образованию витамина Д в коже. Однако нужно помнить, что перегреваться на солнце, особенно детям раннего возраста, угрожает здоровью. Поэтому младенцев лучше закалять солнцем в тени деревьев, туда все равно проникают ультрафиолетовые лучи. Наикратчайшее время - 8-12 часов дня. Первое облучение солнцем должно длиться 2 мин.: 1 мин. живота, 1 мин. спины ежедневно (через 5-6 дней делать прерву) длительность процедуры увеличивать на 1 мин., чтобы довести до 10-15 мин. малышам 1-3 лет, до 30 мин. – старшим детям.

Потом ребенка перенести в тень, обтереть влажным полотенцем или облить теплой водой, насухо вытереть и уложить полежать на 20-30 мин.

Солнечно-воздушные ванны нельзя делать натощак и сразу после завтрака, нужно выдержать промежуток времени не меньше как 1-1,5 часов.

Роль воды в закалке

Водолечение, водопрофилактику рекомендует как официальная, так и народная медицина. Это является доступным и эффективным.

Без водных гигиенических процедур нельзя обходиться с первых дней жизни: ребенку обмывают личико, ручки, нижнюю часть тела. А когда заживет пупок, можно купать и в ванночке. Самое удобное время - перед последним вечерним кормлением, хотя купают перед любым. После кормления ребенок обычно засыпает, поэтому перебивать сон купанием нецелесообразно.

Температура воды в ванне должна равняться 36-37°С. А уже с первого месяца рекомендуют снижать на 1 градус за неделю, так чтобы довести до 33-32°С. Длительность купания 5-7 минут. А после ребенка нужно обмыть водой, температура 1-2° - ниже температуры воды в ванночке, быстро одеть. Что дает такая процедура? Теплая вода растворяет и удаляет из организма токсичные вещества, а холодная закрывает поры, препятствуя попаданию инфекционных возбудителей, и способствует укреплению организма.

Пастор Кнейп, который изложил основы гидротерапии в книге "Мое водолечение", выдано еще в 1886 году, рекомендовал именно так закалять уже с 5 недели жизни. Методы гидротерапии, по Кнейпу признанные в этом мире.

Мягкой процедурой является обтирание тела, которое можно делать двухмесячным детям. Сначала на протяжении 1-2 недель кожу ребенка растирают, чтобы порозовела, сухой мягкой шерстяной тканью. Когда кожа привыкнет, ее обтирают тканью, смоченной в воде температуры 38-40°С, двигаясь от периферии к центру: шею, грудь, руки, ноги, живот, спину. Движения направлены к пупку, а на спине - к позвоночнику. На протяжении одной процедуры тело обтирают 2-3 раза. Заканчивают растиранием сухим полотенцем до появления приятного тепла. Длительность процедуры сначала 1-2 мин., старшим детям постепенно увеличивают до 3-5 мин., а температуру воды, напротив, снижают: с 40-38°С до 26-24°С. Температура воздуха в комнате должна быть более низкой, это тоже способствует привыканию к перепаду температур.

Интенсивнее действует процедура обливания, приемлемая уже в конце первого года жизни. Важно, чтобы кожа ребенка была теплой, но не потной. В теплую пору целесообразно обливать после воздушных ванн из лейки, начиная с воды температуры 36-34°С. Длительность - 0,5-2 мин. Зимой процедуру делают в ванне. Заканчивается она обтиранием сухим полотенцем до покраснения кожи.

Ввиду того, что организм ребенка на первом году жизни очень уязвим, его следует оберегать от разных вредных факторов, которые могут препятствовать формированию системы крепкой иммунной защиты. Поэтому ребенка нужно оградить от влияния табачного дыма, делать невозможным контакты с лицом больным острыми респираторными инфекциями, даже при проявлении незначительного насморка. Важно придерживаться режима дня.