Тест: Больны ли вы “интернет-зависимостью”?

Присмотритесь внимательнее к своим отношениям с компьютером. Вот в каких случаях нужно насторожиться:

1. Придя на работу, вы сразу же подключаетесь к сети.

2. Интернет вынуждает вас жертвовать сном. Решив "посидеть еще пять минут", вы засиживаетесь за клавиатурой до глубокой ночи.

3. Вы считаете, что лучше общаться по электронной почте, а не просто позвонить кому-то или встретиться. Виртуальное общение все больше вытесняет реальное.

4. Находясь далеко от компьютера вы все время думаете о том, как зайдете в Интернет, и на вашем лице поневоле появляется довольная улыбка. Бывает так, что вы вроде бы и не хотели подключаться к сети, но автоматически сели за компьютер и опомнились лишь через несколько часов.

5. Вы пользуетесь Интернетом, чтобы забыть о проблемах в реальной жизни.

Найти у себя что-то из этих "симптомов" может каждый. Не стоит пугаться - все мы не идеальны. Однако в отношениях с компьютером, как и в любом деле, главное знать меру.

Вылечит - самоконтроль. Пилюль от Интернета пока не продают в аптеке, так что единственное средство - это самоконтроль. Постарайтесь пользоваться компьютером лишь тогда, когда вам это действительно необходимо. Сведите к минимуму посещение ненужных электронных сайтов, замените общение в сети реальным, а компьютерные развлечения - настоящими делами. Количество свободного времени увеличится, так что нужно сразу подумать о том, на что его потратить.

И всегда помнить, как прекрасен реальный мир вокруг нас.