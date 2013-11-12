В Украине завтра днем будет 4-9° тепла
14:32, 12 ноября 2013Страна
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В некоторых регионах - дожди
В Украине завтра днем будет 4-9° тепла, в восточных, Сумской и Полтавской областях дождь (днем небольшой); на остальной территории без существенных осадков.
Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей 7-10°; днем 4-9°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 8-13°.
В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.
В столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.
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