В Украине завтра днем будет 4-9° тепла, в восточных, Сумской и Полтавской областях дождь (днем небольшой); на остальной территории без существенных осадков.

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° тепла, на побережье морей 7-10°; днем 4-9°, в южной части, на Закарпатье и Прикарпатье 8-13°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

В столице облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 6-8°.