Ветрянка: лечить или не лечить

Ветрянка, или ветряная оспа, это заболевание, вызываемое одной из разновидностей герпетического вируса (Herpes zoster).

Болеют ветрянкой, как правило, дети до двенадцати лет. В более позднем возрасте ветрянка встречается редко, протекает намного тяжелее и может оставить у больного довольно заметные шрамы.

Именно поэтому в целом ряде развитых стран детей, заболевших ветрянкой, не только не изолируют от сверстников, но и специально приглашают в гости. Кроме того, если организм встречается с ветрянкой во взрослом состоянии, возможно гораздо более неприятное заболевание – опоясывающий лишай.

Ветрянка передаётся воздушно-капельным путём, т.е. при непродолжительном контакте заболевание успешно распространяется в любом коллективе.

Симптомы ветрянки достаточно типичные:

Появляется сыпь по всему телу, через некоторое время на месте пятнышек формируются пузырьки.

Через два-три дня пузырьки лопаются, подсыхают. Если их не чесать, никаких шрамов не остаётся. Как правило, все косметические дефекты, возникающие на месте пузырька, связаны с занесённой инфекцией.

Все мы видели пятнистых от зелёнки детей, и смысл этих пятен как раз в предупреждении инфицирования лопнувшего пузырька. Кстати, вовсе не обязательно обрабатывать папулы именно зелёнкой – это просто добрая народная традиция. Вполне подойдёт и бесцветная перекись, и салициловый спирт.

Может повышаться температура до субфебрильной (тридцать семь – тридцать восемь градусов)

Лечение ветрянки:

Постельный режим на весь период лихорадочного состояния.

Обильное питьё, для снятия интоксикации.

Взрослым с тяжёлым течением ветряной оспы назначаются препараты ацикловира в таблетках.

Антигистаминные препараты назначаются для снятия зуда. Лучше всего использовать левоцетиризин, цетиризин.

Достаточно эффективны препараты иммуноглобулинов против вируса герпеса. Их можно использовать даже при беременности и кормлении.

Дети, как правило, в специальном лечении ветрянки не нуждаются. Существуют вакцины против ветрянки, но смысл их назначения детям ускользает.

Ветрянка сама по себе является отличной «прививкой», и избегать её в детском возрасте не стоит.

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