Три способа снизить давление без лекарств
12:21, 12 ноября 2013Страна
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Каждый день - 30 мин активности
Прежде чем запасаться таблетками "от давления", попробуйте следовать нескольким несложным правилам.
1. Двигайтесь! По крайней мере, 30 минут ежедневной аэробной активности помогают укрепить сердечную мышцу и сосуды и заставить их работать более эффективно. Это, в свою очередь, означает, что на ваши сосуды будет оказываться меньшее давление. Кроме того, кардиотренировки и аэробные упражнения очень важны и по другой причине: они помогают поддерживать вес в норме. Ученые обнаружили, что даже незначительная прибавка в весе приводит к большим скачкам давления.
2. Позволяйте себе минутки наслаждения. Например, 50-100 граммов черного шоколада - прекрасный способ побаловать себя, а также привести в норму кровяное давление. Внимание: полезными свойствами обладает лишь черный шоколад за счет высокого содержания флавоноидов, молочный и белый - всего лишь источник сахара, который вам наверняка не нужен.
3. Слушайте музыку! По мнению ученых, лучше всего для снижения давления подходит классика. Всего полчаса классической музыки в день способны сотворить чудеса: дыхание подстраивается под ритм мелодии, вы успокаиваетесь, а повышенное давление тем временем начинает снижаться.
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