Три способа снизить давление без лекарств

Прежде чем запасаться таблетками "от давления", попробуйте следовать нескольким несложным правилам.

1. Двигайтесь! По крайней мере, 30 минут ежедневной аэробной активности помогают укрепить сердечную мышцу и сосуды и заставить их работать более эффективно. Это, в свою очередь, означает, что на ваши сосуды будет оказываться меньшее давление. Кроме того, кардиотренировки и аэробные упражнения очень важны и по другой причине: они помогают поддерживать вес в норме. Ученые обнаружили, что даже незначительная прибавка в весе приводит к большим скачкам давления.

2. Позволяйте себе минутки наслаждения. Например, 50-100 граммов черного шоколада - прекрасный способ побаловать себя, а также привести в норму кровяное давление. Внимание: полезными свойствами обладает лишь черный шоколад за счет высокого содержания флавоноидов, молочный и белый - всего лишь источник сахара, который вам наверняка не нужен.

3. Слушайте музыку! По мнению ученых, лучше всего для снижения давления подходит классика. Всего полчаса классической музыки в день способны сотворить чудеса: дыхание подстраивается под ритм мелодии, вы успокаиваетесь, а повышенное давление тем временем начинает снижаться.