Гранат поможет похудеть

Если регулярно кушать гранат, можно сбросить вес. Природа взаимосвязи здесь следующая: экстракт граната сохраняет чувство сытости, а потому в течение дня кушать хочется реже, чем обычно, пишут иностранные СМИ.

К такому выводу пришли шотландские ученые из университета Королевы Маргарет. К участию в исследовании были приглашены 29 добровольцев, часть которых ежедневно потребляла специальные пилюли с экстрактом граната, а часть — плацебо.

Выяснилось, что первая группа в среднем съедала на 22% меньше, чем вторая.

О том, что употребление гранатового сока может оказаться полезным для здоровья, было известно и ранее. В частности, гранат снижает артериальное давление и сокращает инсулиновую резистентность. И вот теперь исследователи доказали, что экстракт граната сохраняет чувство сытости дольше, чем обычно, повышая удовлетворение от приема пищи.

Ученые намерены провести дальнейшие изыскания, чтобы объяснить механизм открытого эффекта.