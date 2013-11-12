Предотвращена незаконная перевозка лекарств через границу

Сотрудники Министерства доходов и сборов Украины за 10 месяцев текущего года предотвратили 1603 попытки незаконного перемещения лекарственных средств через государственную границу Украины на общую сумму 16 млн грн, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

Причем, по данным министерства, чаще всего законодательство о транспортировке лекарств нарушалось при импорте (89% случаев на общую сумму 15,86 млн грн). Нередко правила нарушали граждане, не знакомые с правилами перевозки лекарств, содержащих психотропные или наркотические вещества. «Чаще всего лекарства в Украину пытались ввезти со стороны Молдовы, России и Румынии. Лидерами незаконного перемещения стали препараты феназепам, диазепам и андипал», - говорится в сообщении Миндоходов.

В министерстве также обратили внимание на случаи умышленных ошибок при оформлении таможенных документов - занижение таможенной стоимости, неверную информацию о стране происхождения, о количестве, названии или даже составе препаратов.

Пресс-служба привела резонансный пример, когда в Евпаторийском морском порту была выявлена партия лекарственных средств из Турции общей массой, согласно таможенным документам, 13,2 тонны на сумму 1,2 млн грн. Однако при прохождении таможенного контроля сумма товара существенно выросла – до 10 млн грн. По факту нарушения таможенных правил составлен протокол, сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре т.г. специалисты Министерства доходов и сборов Украины выявили 125 случаев незаконного перемещения наркотиков по международной почте и в экспресс-отправлениях. Изъяты 4,31 кг наркотических средств и 769 таблеток наркотических средств, более 116 кг и 14,3 тыс. шт. психотропных веществ и 690 таблеток - химических соединений, которые относятся к прекурсорам.

Как отмечалось, для предотвращения ввоза в Украину наркотиков и психотропных веществ таким способом, специалисты министерства анализируют риски внешнеэкономических операций, налаживают активное сотрудничество с отечественными и зарубежными правоохранительными органами, а также используют специальные технические средства на таможнях.