Министр экономического развития и торговли Украины Игорь Прасолов заявляет, что Украина возобновила поставки инсулина в Бразилию и продолжает реализацию совместного инсулинового проекта.

Об этом он сказал в ходе шестого совместного заседания Межправительственной украинско-бразильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, сообщает сайт Министерства экономического развития и торговли Украины.

По словам министра, реализация совместного инсулинового проекта, который предусматривает передачу украинской технологии производства рекомбинантного человеческого инсулина бразильской стороне и строительство завода по его промышленному производству на территории Бразилии, является одним из практических примеров украинско-бразильского стратегического сотрудничества.

Прасолов отметил, что состояние выполнения этого проекта находится на особом контроле Министерства здравоохранения Украины и Кабинета министров.

При этом, говорится в сообщении, благодаря возвращению предприятия «Индар» в марте 2012 года в государственную собственность и назначению нового руководства компании динамика работ по проекту была возобновлена, о чем свидетельствуют конкретные практические результаты. «Нам удалось решить ряд практических вопросов, которые позволили возобновить поставки украинского инсулина в Бразилию», - подчеркнул министр.

Он сообщил, что в конце сентября отечественное предприятие завершило процесс передачи бразильской стороне технологической документации и продолжает обучение бразильских специалистов.

Прасолов выразил убеждение, что существует значительный неиспользованный потенциал сотрудничества между предпринимателями Бразилии и Украины. Украинские предприятия производят широкий спектр продуктов химической промышленности и металлургии, авиации, судостроения, а также оборудование для машиностроения и энергетики. Украина готова поставлять горнодобывающие машины, оборудование для новых бразильских электростанций и портовой инфраструктуры, сказал министр.

«Наша страна владеет современными и передовыми технологиями. Мы готовы к их открытию для бразильской стороны на взаимовыгодных условиях, в частности, путем создания совместных предприятий по производству на территории Бразилии продукции по украинским технологиям», - подчеркнул Прасолов.

В свою очередь, генеральный секретарь МИД Бразилии Эдуардо дос Сантос отметил, что сотрудничество стран уже дало свои конкретные результаты, однако на сегодняшний день перед Бразилией и Украиной стоит задача диверсифицировать спектр товаров двусторонней торговли и поддерживать и наращивать уровень диалога в науке, образовании, здравоохранении и сельском хозяйстве и промышленности.

«Мы уже имеем практические результаты по реализации совместных проектов по развитию космодрома «Алкантара - Циклон-4» и по подготовке к строительству в Бразилии завода по выпуску инсулинов по украинским технологиям, совместному выпуску препаратов по борьбе со СПИДом», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 13 марта председатель правления ЧАО “Индар” Любовь Вишневская заявила о межгосударственном контракте между Минздравом Украины и Бразилией относительно передачи “Индаром” технологии производства кристаллов инсулина.

*** Частное акционерное общество по производству инсулинов «Индар» является единственным в Украине и одним из немногих в мире предприятием, которое осуществляет полный цикл производства инсулина - от субстанции до готовых лекарственных форм. Предприятие занимает 6-е место по объему производства среди всех ведущих фармацевтических компаний Украины. «Индар» одним из первых среди фармацевтических предприятий Украины подтвердило соответствие своего производства общепринятым в мировой практике требованиям к производству фармацевтической продукции - предприятие получило Национальный сертификат GМР.

31 января 2012 года Киевский апелляционный хозяйственный суд своим постановлением оставил в силе решение суда первой инстанции о возвращении незаконно отчужденных акций ЗАО «Индар» государству.

По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры, Киевский апелляционный хозяйственный суд признал обоснованными доводы прокурора относительно незаконности передачи офшорной кипрской компании более 11 млн акций ЗАО «Индар», которые принадлежат государству (почти 71% уставного капитала общества).