Как расшевелить свой организм зимой?

Зимой в отсутствие света и при пониженной температуре многие функции нашего организма замедляются.

Снижается иммунитет, мы становимся вялыми, словно готовимся впасть в спячку.

Расшевелить и защитить организм вы можете при помощи физической активности. Зимой – это зимние виды спорта. Отправляйтесь кататься на лыжах на природу.

Прежде всего, в свежем морозном воздухе содержится на 20% больше кислорода, чем в летнем, а кроме того, он насыщен полезными отрицательно заряженными ионами.

У лыжника работают мышцы рук, ног, живота, спины и даже сердца и других органов. Отличный повод подтянуться!

Во время ходьбы на лыжах нормализуется артериальное давление, повышается сопротивляемость стрессам, усиленно работают почки и потовые железы, а это значит, что из организма выводятся токсины.

tden.ru