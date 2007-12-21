Социально опасные болезни в России молодеют

Несколько лет подряд в России отмечается снижение возраста больных СПИДом, туберкулезом и наркоманией. На прошедших сегодня общественных слушаниях, посвященных проблеме профилактики социально опасных заболеваний, председатель комиссии Общественной палаты по вопросам здравоохранения Леонид Рошаль отметил, что проблема распространения этих болезней вышла на уровень национальной безопасности. «Проблема есть, и ее надо срочно решать. Я не очень верю статистике», – высказал свое мнение известный детский врач. Он подчеркнул, что исправительные колонии в России – это рассадник туберкулеза и ВИЧ-инфекции. «Это позор, что мы там наблюдаем. И общественность должна быть информирована об этих проблемах, их необходимо придать широкой огласке», – заявил Леонид Рошаль.

Как передает Амии-ТАСС, в свою очередь замначальника ГУИН Минюста РФ, начальник медуправления Александр Кононец не согласился с Леонидом Рошалем. «За пять лет нам удалось снизить заболеваемость туберкулезом в местах лишениях свободы со 100 до 42 тысяч случаев. В результате за этот период времени заболеваемость снизилась в два раза, а смертность – в 3,8 раз, – привел данные Кононец. – Пять лет назад на финансирование этой проблемы тратилось 200 миллионов рублей, а сейчас эта цифра достигла двух миллиардов рублей», – подчеркнул специалист. Однако, по его словам, финансирование все еще является недостаточным.

Кононец рассказал, что сейчас в российских тюрьмах содержатся 886 тысяч человек, из них 41% – несовершеннолетние. «При этом 90% заключенных состоят на диспансерном учете, а 314 тысяч человек больны социально значимыми заболеваниями», – добавил он.

med2.ru