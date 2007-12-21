Ветрянка на втором месте в Украине по распространенности

Ветряная оспа в Украине занимает второе место после ОРВИ по распространенности, и каждый пятый заболевший ребенок получает осложнения. Для взрослых это детское заболевание особенно опасно.

Ветряная оспа в Украине занимает второе место после ОРВИ по распространенности, и каждый пятый заболевший ребенок получает осложнения.

В последнее время в Киеве и других городах Украины наблюдается сезонный рост заболеваемости этой инфекцией. Ветряную оспу вызывает вирус, относящийся к семейству вирусов герпеса, который, как правило, активизируется в холодное время года в связи с общим ослаблением иммунитета.

Ветряная оспа известна с древности, а в средние века ее симптомы были описаны Авиценной. Название болезни «ветрянка» возникло из-за ее чрезвычайно высокой заразности. Вирус переносится на большие расстояния, даже через коридоры и между этажами здания. Ветряная оспа широко распространена во всех странах мира, к ней восприимчивы свыше 90% людей, сообщает Max-Well Science Inform Service.

В основном ветрянкой болеют дети, но около 10% заболеваний приходится на людей старше 15 лет. У взрослых ветрянка протекает намного тяжелее, возможен даже летальный исход. Причем исследования и наблюдения эпидемиологов говорят о том, что заболеваемость ветряной оспой среди взрослых растет с каждым годом. Особую опасность она представляет для беременных женщин, поскольку ветрянка вызывается вирусом герпеса, и плод может быть поражен герпетической инфекцией. Врожденная ветряная оспа развивается при заболевании беременной женщины за 4-5 дней до родов. При этом вероятность инфицирования новорожденных равняется 17%, а вероятность гибели детей - 31% от числа заболевших. Злокачественное течение болезни можно предвидеть у людей, страдающих болезнями крови, тяжелыми врожденными патологиями, а также у лиц преклонного возраста.

Для ветрянки характерны осложнения. В результате наслоения вторичной инфекции может развиться сепсис. Тяжело протекает и не поддается терапии антибиотиками пневмония, вызванная вирусом ветряной оспы. К другим осложнениям, хотя и редким, относится энцефалит, миокардит, нефрит, артрит, гепатит.

Следует отметить, что даже после ослабления острых проявлений первичной инфекции вирус не покидает организм, а накапливается в задних корешках спинного мозга, где и сохраняется в скрытом состоянии.

По результатам ряда научных исследований, у 25% детей в возрасте 2–3 лет уже выработаны антитела к вирусу ветряной оспы, а среди людей старше 16 лет - более 90% имеют «память» о знакомстве с этим вирусом в виде антител. С возрастом при ослаблении иммунной системы вирус может активизироваться. Опоясывающий лишай, поражающий взрослых людей — результат повторной активации в организме вируса ветряной оспы.

Возможно ли уберечься от этой болезни? В Украине зарегистрирована вакцина от ветряной оспы. Прививка особо целесообразна для женщин, планирующих беременность, но ветрянкой не болевших.

obzor.ua/ru