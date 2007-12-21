Создан микрочип для определения раковых клеток

Раковые клетки сможет определить микрочип Группе американских ученых удалось создать микрочип для определения в крови мельчайших фрагментов, которые оторвались от первичной раковой опухоли и попалив кровоток (циркулирующие опухолевые клетки).

Новинка представляет собой силиконовый чип размером с пластиковую карточку, на поверхность которого нанесены антитела, которые способны распознавать белок, имеющийся в большинстве раковых опухолей.

При движении крови вдоль чипа, его поверхность притягивает имеющиеся в ней опухолевые клетки наподобие клея. Поэтому микрочип может обнаруживать тысячу опухолевых клеток в 60 миллиардах клеток крови.

Новое устройство уже было протестировано на образцах крови 68 пациентов с метастазами рака легких, простаты, груди, поджелудочной железы и толстой кишки. И как заявляют ученые, им удалось обнаружить циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК) в 115 из 116 исследованных образцов.

Следует отметить, что ЦОК в крови могут приводить к развитию метастазов и выявляются при распространении раковой опухоли за пределы органа. Эти частицы являются хрупкими и редкими, и плохо определяются с помощью существующих методик. Поэтому ученые полагают, что новая технология может использоваться для диагностики раковых заболеваний, а также для контроля эффективности лечения.

По материалам Медновости