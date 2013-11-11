Количество лесных пожаров в этом году уменьшилось в 2,5 раза

Количество лесных пожаров в Украине в 2013 году по сравнению с прошлым годом уменьшилось в 2,5 раза.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Михаил Болотских сегодня на брифинге в Киеве.

«В течение пожароопасного периода, который в некоторых регионах Украины продолжался с апреля по октябрь, количество лесных пожаров уменьшилось в 2,5 раза по сравнению с минувшим годом», - сказал он.

По словам Болотских, в частности, в нынешнем году в Украине было зафиксировано 805 лесных пожаров, в то время как в прошлом году их количество составило 1 тыс. 990.

Вместе с тем, как подчеркнул Болотских, в 16 раз уменьшилась площадь лесных массивов, которые были повреждены огнем.

По мнению главы ГСЧС, такое уменьшение достигнуто за счет постоянного мониторинга состояния экосистем с привлечением авиации, пожароспасательных подразделений, которые гасили пожары на начальной стадии их возникновения, ограничения въезда в лесные массивы в период повышения температуры воздуха, проведения профилактических рейдов и масштабная разъяснительная работа среди населения.

Вместе с тем Болотских проинформировал, что в нынешнем году с наступлением холодов впервые за последние 5 лет в Украине наметилась тенденция к уменьшению пожаров в социально-бытовой сфере на 15% и гибели людей - на 8%.

По его словам, в нынешнем году в Украине зарегистрировано более 52 тыс. пожаров, в то время как в прошлом году их количество превысило 62 тысячи.

Что касается погибших, то в этом году их количество на данный момент составляет 1900 человек, в то время как в прошлом году за аналогичный период времени количество погибших достигало 2011 человек. «Мы эту положительную тенденцию будет сохранять и по возможности еще более уменьшать», - заверил Болотских.