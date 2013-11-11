Завтра на севере и западе Украины небольшой дождь

Во вторник, 12 ноября, по Украине будет облачно с прояснениями. В западных, северных и Винницкой областях ожидается небольшой дождь; на остальной территории - без осадков. Ночью и утром в южной и восточной части местами туман. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 3-8° тепла, на побережье морей - до 11°; днем - 7-12°, в южной части и на Закарпатье - до 15°.

В Киевской области облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 7-12°.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью - 6-8° тепла, днем - около 10°.