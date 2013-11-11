Стало известно, какой будет зима в Украине
14:09, 11 ноября 2013Страна
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Самым холодным будет февраль
Украинские синоптики ожидают среднюю температуру воздуха этой зимой в пределах нормы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сказал заместитель директора Украинского гидрометцентра Анатолий Прокопенко.
"Зимой мы ожидаем температурный режим близкий к норме, даже немного выше. Наиболее холодным месяцем будет февраль", - сказал он.
Прокопенко отметил, что ожидающееся количество снега, который выпадет зимой, также будет в пределах нормы.
"Но выпадет эта норма за неделю или за месяц, сейчас сложно сказать", - добавил он.
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