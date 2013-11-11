Детей в Украине безосновательно зачисляют в спецшколы-интернаты

Прокуратура выявила 590 фактов безосновательного зачисления детей в спецшколы-интернаты, возобновлены права около 200 детей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры со ссылкой на начальника Главного управления защиты прав и свобод детей ГПУ Владимира Вышинского.

По его словам, во время проверок законности пребывания детей в общеобразовательных санаторных и специальных школах-интернатах было выявлено 590 фактов зачисления в такие заведения детей без соблюдения установленного порядка, в частности, без направлений органов образования, заключений психолого-медико-педагогических консультаций, заявлений родителей или других необходимых документов.

Вышинский отметил, что во Львовской, Черновицкой областях и в городе Киеве установлены факты направления детей в интернаты не по профилю их заболевания, что делало невозможным последующее восстановление здоровья.

«Как пример, могу привести такой факт, когда в интернате для глухих детей Львовской области более трех лет учатся дети, у которых таких недостатков нет. Вместе с тем, по заключениям специалистов, им необходимо получать образование в заведении для умственно отсталых детей», - сказал он.

По информации начальника Главного управления, в Закарпатской, Донецкой и Херсонской областях выявлено 15 случаев зачисления в специальные интернатные заведения детей до достижения ими шестилетнего возраста, с которого разрешена учеба в таких учреждениях.

Кроме того, добавил он, было установлено нарушение требований законодательства в школах-интернатах большинства регионов, которые заключались в несоздании надлежащих условий для восстановления здоровья учеников, коррекции недостатков развития, в том числе из-за отсутствия соответствующей материально-технической базы, комплектации штатов врачей, психологов. Имеются факты перегрузки этих заведений.

Во время проверки, проинформировал Вышинский, также было выявлено и несвоевременное переобследование специалистами учеников спецшкол-интернатов, что приводит к их пребыванию в учреждениях сверх рекомендуемых сроков.

Вышинский сообщил, что по результатам прокурорских проверок руководителям местных органов власти внесено 198 представлений, к ответственности на данное время привлечено 40 должностных лиц, возобновлены права около 200 детей, в их интересах заявлено 4 иска.