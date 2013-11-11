Безопасен ли сыр с плесенью

Гурманы всего мира уже успели оценить несравненные вкусовые параметры сыров с плесенью. Естественно, каждому любителю сыра с плесенью было бы приятно узнать, что он ещё и полезен.

К сожалению, никаких серьёзных научных данных о пользе сыров с плесенью не существует. Если же внимательно почитать рекламные статьи, посвящённые сырам с плесенью, то мы обнаружим обратную картину: все сыры с плесенью противопоказаны беременным, детям, людям с заболеваниями печени.

Вообще даже здоровым взрослым людям не рекомендуется употреблять этот деликатес более пятидесяти грамм в сутки.

Это связано с несколькими факторами, касающимися производства и хранения:

Плесень, формирующая вкус продукта, - это грибок. Ничего полезного ни сам грибок, ни продукты его жизнедеятельности человеческому организму принести не могут.

Флора нормального кишечника состоит, в основном, из бифидобактерий. Кроме того, там встречаются ещё молочнокислые бактерии и некоторые другие симбионты (полезные микроорганизмы). Существует достаточно жёсткий перечень микроорганизмов, являющихся полезными обитателями кишечника. Эти микроорганизмы, вводимые извне, называются пробиотическими или пробиотиками. Естественно, пенициллиновые грибки к пробиотикам явно не относятся.

Продукты жизнедеятельности пенициллиновых грибков, используемые в большей части сыров с плесенью, не только не улучшают ситуацию в пищеварительном тракте, но и способны вызвать серьёзный дисбактериоз.

Именно замечательное свойство пенициллиновых грибков уничтожать бактерии и положено в основу современной антибиотикотерапии.

Все сыры с плесенью нуждаются в специальных режимах хранения и контроля, что связано с метаболизмом грибка.

В странах, где этот продукт традиционно производится и продаётся, существуют специальные холодильные шкафы для сыров с плесенью. Несоблюдение или незнание этих нюансов может привести к достаточно тяжёлому пищевому отравлению.

Учитывая закупочную стоимость головки сыра с плесенью, а также принятую в части наших магазинов этику хранения дорогих продуктов, внимательно осматривайте сыр перед покупкой:

Сыр не должен быть покрыт ни жёсткой корочкой, ни разваливаться. Каналы с плесенью голубых сортов не должны быть слишком утолщёнными и правильными. Белые сорта должны пахнуть пенициллином.

Подделки. К сожалению, благородные сыры часто подделывают. Естественно, если вы раньше не видели этих сыров и не знаете, как пахнет пенициллин – крайне важно в первый раз покупать эти сыры с опытным «сыроедом».

В противном случае можно получить расстройство пищеварения. В заключение хочется сказать, что хотя официальных полезных свойств сыры с плесенью не имеют, хорошее настроение, которое они могут принести, останется с вами в любом случае.

lady.tochka.net