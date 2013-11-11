Научите полного ребенка обманывать голод

Детский возрастной психолог Наталья Суворова рассказывает, как склонить ребенка к здоровому образу жизни.

"Контролировать ребенка - хорошо, а еще лучше его любить. И ради этой любви, зная, что ребенок, к примеру, склонен к полноте, нужно подумать, с кого ребенок берет пример. Есть ли среди ваших знакомых родственников те, кто занимается спортом, йогой, медитацией? Смотрите ли Вы вместе с ребенком передачи про здоровый образ жизни? Вы сами соблюдаете те правила, выполнения которых вы требуете от ребенка?

Необходимо изменить свое отношение к перееданию. Увидев, что запасов сладкого как не бывало, предложите ребенку потанцевать под любимую ребенком музыку, совершить марш-бросок, сделать вместе с Вами (или отцом) комплекс упражнений. Если эта физическая активность будет за 1-2 часа до сна, то и во сне еще примерно час-другой организм будет тратить калории.

Вы можете научить ребенка обманывать голод: хочется поесть - выпей стакан простой воды маленькими глоточками или чашку зеленого чая, сделай мини-массаж (но с макси-эффектом), нажимая 1-2 минуты подушечкой указательного или среднего пальца на точку между верхней губой и носом, прими ванну (теплую), используй ароматерапию: Запах ванили, розы, банана, мяты и лаванды воздействует на определенные участки мозга, обманывая рецепторы, снимая чувство голода.

Очень хорошо зарекомендовал себя в домашних условиях фитбол. Это большой, красивый мяч. Ребенок может смотреть телевизор, сидя на нем. Чтобы сохранить равновесие, необходима работа мелких мышц. Еда - первичное и почти самое доступное удовольствие, причем для тела и для души. Сажая ребенка на диету, не давая ему есть, родители ставят себя в глазах ребенка в позицию "тюремщика".

Жажда свободы в еде (в удовольствии) от запретов только крепнет. Поэтому пусть дома будет вкусная низкокалорийная и разнообразная еда. И пусть иногда будут десерты, полезные сладости. Это психологически эффективнее, чем замок на холодильнике. Ешьте вместе и наслаждайтесь, разговаривайте. Ведь чтобы возникало чувство насыщения, нужно время".