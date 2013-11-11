Сало укрепляет сердце, почки, костную систему

Диетологи учат, что пища с высоким содержанием жиров способствует развитию атеросклероза. Однако в мире жиров все не просто.

Так как организм не может без них обходиться, при выборе жиросодержащих продуктов следует учитывать некоторые их свойства. Прежде всего, то, сколько содержится в продукте жирных ненасыщенных кислот, считают специалисты.

В этом ряду жирных продуктов медики выделяют свиное сало, обладающее уникальным набором жирных ненасыщенных кислот. Оказалось, например, что сало содержит арахидоновую кислоту, которая является одной из четырех незаменимых жирных кислот.

Арахидоновая кислота входит в состав фосфолипидов, составляющих основу мембран клеток, и необходима для передачи сигналов клетки в качестве воспалительного медиатора. Она обеспечивает правильное функционирование костной ткани, «отвечает» за рост костных клеток, работу почек, сердечной мышцы, а также участвует и в холестерином обмене.

Помимо этого, в сале присутствуют и другие ценные незаменимые жирные кислоты, занимающие в его составе около 10 процентов. По этому показателю сало опережает другие пищевые жиры: биологическая активность сала в пять раз выше, чем у сливочного масла и говяжьего жира.

Широко применяемое в народной медицине как наружное средство, сало нередко оказывается более действенным, чем патентованные мази.

Специалисты рекомендуют употреблять сало в умеренном количестве и в сочетании с овощами – в этом случае атеросклероз вам точно не грозит.