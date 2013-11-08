Сиротинцы превращаются в интернаты для умственно отсталых детей

Сиротские учреждения в Украине реорганизовывают в интернаты для умственно отсталых детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила руководитель Управления обеспечения деятельности Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Людмила Волынец в ходе семинара-совещания «Технологии профилактики социального сиротства: потребности семей и детей, качественной сопровождение», организованного благотворительным фондом Рината Ахметова «Развитие Украины».

Она убеждена, что это очень опасная тенденция. «По результатам мониторинга всех учреждений с интернатной формой содержания, проведенного Уполномоченным Президента по правам ребенка, сегодня в Украине (благодаря семейным формам воспитания) сиротские учреждения - наполовину пустые. Стал вопрос о реформировании этих учреждений. Что же происходит в стране? Реально сиротские учреждения стали реорганизовываться в специальные школы. Эти школы создаются для детей с задержками психического развития и для умственно отсталых. Это значит, что должно увеличиться количество детей с проблемами психического развития», - сказала Волынец.

«Если честно, службы по делам детей иногда даже пользуются этим. Это очень серьезные вещи. Мы имеем риск завтра получить необъективно диагностируемую огромную часть детского населения с психическими заболеваниями», - отметила Волынец.

По ее словам, специальные школы-интернаты не выдают аттестатов об образовании. «Эти миллион детей не получат свидетельств об образовании. И через 12-15 лет родят следующее поколение. Как они подготовят своих детей ко школе?.. Еще три поколения - и страна либо отменит стандарты психиатрии, либо все будут с диагнозом. Это очень опасные вещи. Борьба идет не за интересы ребенка, его приоритеты…», - считает Волынец.