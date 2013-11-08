Украинцам не советуют ездить во Вьетнам

МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся во Вьетнаме, и тем, кто планирует его посетить, воздержаться от поездок 9-11 ноября в южно-центральный регион, в т.ч. курортные города Дананг, Хуэ, Нячанг, в связи с приближением тайфуна «Хаян».

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики МИД, также рекомендуется постоянно отслеживать сообщения местных органов о развитии ситуации и быть готовыми к экстренной эвакуации из опасных зон действия тайфуна и, в случае ее проведения, придерживаться инструкций спасательных служб.

В случае необходимости получения соответствующей помощи гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Вьетнаме по телефонам: 00 844 37344492, 00 84 903422216.

Кроме того, в МИД функционирует круглосуточная «горячая линия» +38 044 238 16 57.