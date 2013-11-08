Янукович откроет перинатальный центр в Запорожье

Президент Украины Виктор Янукович на следующей неделе планирует принять участие в открытии перинатального центра в Запорожье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время встречи в Киеве с деятелями культуры и искусств.

Как сообщал УНИАН, перинатальный центр в Запорожье создается на базе бывшего пятого роддома.

За 2 года в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь» перинатальные центры уже открыты в 11 областях Украины.