В Украине сворачивается работа с кризисными семьями - эксперт

В Украине сворачивается работа с кризисными семьями.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказала руководитель программы «Сиротству - нет» благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья Касьянова в ходе семинара-совещания «Технологии профилактики социального сиротства: потребности семей и детей, качественной сопровождение».

Она выразила опасение, что социальная работа с кризисными семьями в Украине теряет активность. «У нас есть ощущение, что вопросы социальной работы с семьей сворачиваются в Украине. Потому что объем работы для социального работника возрастает - работа с пенсионерами, другими категориями, а работа с ребенком отходит на второй план. Нет координации в работе соцработников. Людей нужно постоянно обучать. Есть также проблема в квалификации специалистов. Социальных работников набирали очень быстро. Мы сталкиваемся с ситуацией, например, когда в селах устраивали на должность соцработника родственников, без образования, людей, которых никто не обучал», - сказала Касьянова.

По мнению Касьяновой, проблема заключается в том, что у социальных работников нет инструментария. «Это воины, которых выступили на войну без оружия. Они не знают, каким образом заходить в семью, не знают, как помочь проблемной семье», - отметила эксперт.

Решение проблемы, по ее мнению, - это обучение соцработников работе с семьей, оказание реальных услуг помощи семье, в частности, создание центров помощи матери и ребенка, кризисных центров, работа психологов на профилактику в школах, четкая координация между школой, детсадом, педиатром, участковым врачом, милиционером, ЖЭКом всех тех, кто имеет прямой доступ к семье и видит ребенка.

Касьянова напомнила, что 22 октября 2012 года был подписан Указ Президента «О стратегии и профилактике социального сиротства».

«Его очень долго ждали в нашей стране. В его разработке участвовали многие общественные организации, в том числе благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины», ЮНИСЕФ, Министерство социальной политики. Также в августе прошлого года в Украине появилось 12 тыс. социальных работников, которые должны помогать кризисным семьям, выявлять их. В Украине есть два мощных ресурса – социальные работники и стратегия и указ Президента, благодаря которому количество детей в интернатах должно с каждым годом уменьшаться, как и количество лишений родительских прав. Год прошел, количество социальных работников возросло, количество семей по социальным сопровождениям возросло, и в то же время количество детей в интернатах возросло, не в сиротских, а в обычных интернатах – общеобразовательные интернаты, санаторного типа, это противотуберкулезные санатории. Более 60 тыс. детей находятся в интернатных учреждениях. Это дети, у которых есть родители. Причем, в сиротских учреждениях сегодня около 13 тыс. детей», - сообщила представитель фонда Ахметова.

Она рассказала, что в Донецке реализуется программа «Сохраним ребенку семью», цель которой - профилактика социального сиротства, а также наработаны методы, способы, технологии помощи семье, выявление кризисных семей на ранней стадии.

«Мы отрабатываем в Донецке модель раннего выявления (на уровне одного района). Основная задача - вернуть детей из интернатов в семьи, потому что мотивацией для возвращения семьи к нормальной жизни является только ребенок. Над этим нужно работать», - подчеркнула Касьянова.

Она рассказала об опыте Эстонии в профилактике социального сиротства. «В школах каждое утро социальный педагог, психолог, классный руководитель встречает ребенка. Они наблюдают, какое настроение у ребенка, как он себя чувствует, не подавлен ли он, нет ли у него депрессии. Все это помогает увидеть проблему на ранней стадии и помочь ребенку и его семье. Если на уровне школы помочь уже нельзя, нужно срочно переадресовать проблему в социальную службу. Эти схемы отработаны в Европе, Америке. Сейчас специалисты из Эстонии обучают тренеров, социальных педагогов, работающих в школе», - сказала Касьянова.

В свою очередь, руководитель регионального центра в Эстонии «Ребенку – свой дом» Наталия Умарова отметила, что в ее стране существует законодательная база по защите ребенка и семьи, согласно этим законам выстраивается поддержка.

«У нас есть очень четкие методики, есть специалисты, которые занимаются этими методиками. Также очень хорошо выстроена социальная сеть учреждений – кто, на каком этапе должен помочь ребенку и кризисной семье», - отметила Умарова.

По ее мнению, очень многое зависит от человеческого фактора. «Если я хочу развиваться, хочу работать – я буду это делать. А если я хочу считать только цифры, которые должны сходиться, массу отчетов, тут несколько другой подход. В Эстонии социальный работник не настолько загружен документацией, как соцработник в Украине. В Украине очень большой потенциал, много сделано. 12 тыс. соцработников – это очень хорошо, но они должны знать, что делать. Если сначала говорили, что нет человеческого ресурса, то теперь проблема, как их обучить, мотивировать для работы над сохранением ребенка в семье… В то же время, общаясь с работниками интернатов в Украине, я вижу страх интернатных работников. Страх менять что-то, остаться без работы. Это чисто человеческий фактор. Однако всегда нужно помнить, что ребенок должен расти в семье. Именно он в первую очередь пытается спасти семью. Он хочет быть в своей семье, борется за это, поэтому никогда не скажет, что ему плохо, ребенок будет говорить, что у него лучшая мама в мире», - сказала Умарова.

По ее словам, в Эстонии проблема сиротства не настолько глобальна, как в Украине. «За рубеж в Эстонии усыновляют от 10 до 13 детей в год. Еще 20 лет назад, в 1992 году, у нас были очереди в детские дома. Сейчас в детских приютах, расчитанных на 32 ребенка, до 6 детей. Эта система себя уже изживает», - сказала Умарова.