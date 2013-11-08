Морковь - корнеплод здоровья

Морковь – продукт, в котором природой заложено очень много полезных веществ. Она содержит витамины, относящиеся к группам С, В, Е, РР, К, а также каротин – вещество, способное превращаться в витамин А в организме человека.

Именно благодаря этому овощу можно избавиться от различных болезней. При регулярном употреблении моркови в пищу снижается уровень холестерина в крови приблизительно на 11 %. А это значит, что уменьшается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Шведские ученые утверждают, что эти корнеплоды предотвращают сердечные приступы.

Содержание в моркови бета-каротина позволяет ей уменьшать риск возникновения рака легких почти на 40 %, а толстой кишки – на 24 %. Для женщин, употребляющих «оранжевый овощ» ежедневно, риск развития рака молочных желез уменьшается 5–8 раз. Также морковка способна предотвратить такое заболевание глаз как дегенерация желтого пятна. Данная болезнь в основном встречается у людей пожилого возраста.

Съедая одну морковку в день, вы снижаете риск возникновения инсульта на 68 %. А употребление ее после сердечного приступа способствует скорейшему восстановлению. Способность моркови регулировать сахар в крови делает ее незаменимым продуктом для диабетиков, увеличивая тем самым их шанс на выздоровление.