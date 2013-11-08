Каким оборудованием оснастят новые "скорые"

В 2014 году все работники экстренной медицинской помощи пройдут переподготовку, чтобы овладеть современными методиками предоставления помощи в экстренных случаях на новейшем оборудовании. Об этом сообщил директор Государственного заведения «Украинский научно-практический центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины» Владимир Юрченко во время совещания с директорами территориальных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, которая состоялась 7 октября 2013 года в Киеве.

Владимир Юрченко отметил: «В каждом областном центре экстренной медицинской помощи уже есть учебно-тренировочные центры, где медицинских работников всех уровней учат предоставлять медицинскую помощь в экстренных ситуациях. Кроме всего прочего, речь идет о реанимационных мероприятиях при клинической смерти пострадавшего». Особенное внимание, по словам руководителя Украинского научно-практического центра экстренной медицинской помощи, отныне будет уделяться обучению медиков работать с оборудованием, которое будет установлено в новых автомобилях скорой помощи.

Во время совещания директоров территориальных центров экстренной медицинской помощи и медицины катастроф были подведены итоги внедрения Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи», который, как известно, вступил в силу 1 января 2013 года. Перед совещанием производители, которые победили в тендере на закупку автомобилей скорой медицинской помощи, продемонстрировали медицинское оборудование, которое будет установлено на новых скорых. Это медицинское оборудование ведущих мировых производителей, преимущественно Италии, Испании, Германии и США: дефибриляторы, портативные системы слежения за дыханием, ручные устройства для искусственной вентиляции легких с возможностью подачи кислорода, с масками, дыхательными трубками для лиц разного возраста и кислородным резервуаром, многоканальные электрокардиографы с возможностью печати ЭКГ, аппараты вентиляции легких, иммобилизационные устройства, глюкометры, многофункциональные носилки и тому подобное.

«Мы учли отзывы о скорых предыдущей закупки, которые проработали на линии уже год. При составлении технического задания этого тендера МЗ Украины еще больше поднял требования к автомобилям скорой медицинской помощи и их оборудованию. В итоге в каретах скорой помощи будет установлено оборудование ведущих мировых производителей Европы и США. Наши новые авто скорой медицинской помощи будут оборудованы так же, как и скорые Польши, Германии, Великобритании и т.п.», - отметил начальник отдела экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Управления реформ медицинской помощи МЗ Украины Михаил Стрельников.

Руководители областных центров экстренной медицинской помощи отметили, что медицинское оборудование такого класса существенно повышает уровень медицинской помощи.

«Это то, о чем мы давно мечтали, – хорошие, надежные машины, которые будут оборудованы новейшим оборудованием. Мы уже имеем некоторое оборудование такого класса и можем утверждать: если врач имеет аппаратуру такого класса – он вооружен по последнему слову медицинской техники. На прошлой неделе фельдшер, который выехал на вызов без врача, самостоятельно осуществил успешную реанимацию благодаря новейшему оборудованию, которым был укомплектован автомобиль», - рассказал главный врач Волынского областного центра экстренной медицинской помощи Олег Куц.

Напомним, что автомобили скорой медицинской помощи будут оборудованы в соответствии со своим классом и назначением. В частности, автомобили типа А2 насчитывают около 14 наименований основного оборудования и 10 вспомогательного, которое находится в сумках. Автомобили скорой медицинской помощи типа В предназначены для транспортировки и реанимации. Такие скорые насчитывают около 20 наименований основного оборудования и свыше 30 вспомогательных приборов. Автомобили типа С (реанимобиль) используют в тяжелых экстренных случаях. Все оборудование насчитывает около 30 наименований основных и свыше 10 вспомогательных приборов.

Пресс-служба МЗ Украины