Как не попасть в руки костоправа-шарлатана

Вправлять и растягивать позвоночник надо с особой осторожностью. Одно неправильное движение костоправа может навсегда сделать из человека инвалида. Или значительно ухудшить состояние здоровья.

Мануальный терапевт из Киева 53-летний Владимир Моршинский говорит, что с позвоночником должен работать только очень грамотный врач. Самое опасное ходить по знахарям. От незнания они легко могут навредить. Например, надорвать мышцы, может начаться мышечный фиброз.

"Представьте ситуацию - приходит к мануальному терапевту пациент с жалобами, что у него не поворачивается голова. Врач проводит манипуляции и голова поворачивается. Но через месяц начинаются головокружения. Ухудшение поворота головы - это была реакция организма на проблемы в шейном отделе. В таком положении был нормальный приток крови к голове. А мануальный терапевт его нарушил. Голова начала поворачиваться, но артерии перекрылись. Поэтому прежде чем делать различные манипуляции, советую пройти обследование. Как минимум - сделать УЗИ мышц и сосудов. С такими данными вы почуватиметися более защищенными перед врачами-шарлатанами. "

Большинство неофициальных мануальных терапевтов действуют "вслепую", по методу вероятности. У них есть определенные методы, которые часто не совпадают с рекомендациями официальной медицины.

"Некоторым они помогают. Это лишь маленький процент людей, которым просто повезло. Их жалобы были совместимы с методом лечения знахаря "

Если же идете к официальному врачу, тоже существует способ проверить, насколько его дар от Бога.

"Обратите внимание сколько лекарств вам выписывают. Если врач не имеет естественного чутья, он будет выписывать больше лекарств. Это как страховка - что нибудь да поможет. Причем большинство лекарств будут стоить немало. Поскольку врач имеет процент в аптеках."

gazeta.ua