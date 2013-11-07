В Украине началось эпидемиологическое исследование химиорезистентного туберкулеза

В Украине с 1 ноября 2013 года начался набор пациентов для эпидемиологического исследования по химиорезистентному туберкулезу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДУ и другим социально опасным заболеваниям.

Целью исследования является получение достоверной, репрезентативной информации относительно стойкости микобактерий туберкулеза к противотуберкулезным лекарственным средствам, а также усовершенствование схем лечения больных туберкулезом.

В проведении исследования принимают участие специалисты 40 групп специализированных структурных подразделений, заведений здравоохранения, которые осуществляют диагностику туберкулеза и оказывают лечебно-профилактическую помощь больным туберкулезом. Исследование проводится в 24 регионах Украины, кроме Тернопольской, Черновицкой областей и г. Севастополь.

Результаты исследования ожидаются через 18 месяцев.

Как напоминают в Госслужбе, на протяжении сентября-октября текущего года ею совместно с бюро ВОЗ в Украине и ГУ «Национальный институт пульмонологии и фтизиатрии им. Ф. Г. Яновского АМН Украины» проведены тренинги для региональных координаторов Исследования, руководителей и лабораторных координаторов групп заведений, принимающих участие в Исследовании.