Завтра в Украине - небольшой дождь

В пятницу, 8 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями. В восточных областях местами и на западе страны, в Житомирской и Киевской областях - небольшой дождь; на остальной территории - без осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура ночью - 3-8° тепла; днем - 10-15°, в западных, Одесской и Николаевской областях - до 18°, на востоке - 8-13°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 3-8° тепла, днем - 10-15°.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью - 5-7° тепла, днем - 12-14°.