В этом году в Украине отдохнули и оздоровились 3,3 млн детей

В этом году в Украине оздоровлением и отдыхом было обеспечено 3,3 млн детей школьного возраста, что на 480 тыс. больше, чем в прошлом году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом во время комитетских слушаний по вопросам оздоровления детей информировала министр Наталия Королевская.

По ее словам, по состоянию на 1 ноября оздоровлением и отдыхом обеспечены 3,3 млн детей школьного возраста, что составляет 82% от их общей численности.

Вместе с тем, Королевская отметила, что серьезным остается вопрос состояния сети учреждений оздоровления и отдыха. На протяжении 20 лет эта сеть почти не обновлялась, материальная база постепенно устаревала, а учреждения закрывались и перепрофилировались. «Проблем здесь - множество. Но в этом году мы имеем положительные факты. В 2013 году работало 18 тысяч 637 учреждений, среди них 801 учреждение оздоровления, что на 17 учреждений больше по сравнению с прошлым годом. Возобновлена работа 12 детских учреждений оздоровления, которые не работали в предыдущие годы, открыто 5 новых», - сказала Королевская.

Министр сообщила, что в следующем году после реконструкции планируется открытие 10 детских учреждений оздоровления и отдыха в Донецкой, Киевской, Львовской, Одесской областях и Крыму.