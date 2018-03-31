Как правильно выбрать тест на беременность

Итак, когда оплодотворенная яйцеклетка опускается в матку и прикрепляется к стенке, у женщины начинает вырабатываться ХГЧ (хорионический гормон человека). Его вырабатывает будущая плацента - хорион. Где-то через неделю содержание хорионического гормона в моче беременной значительно превышает норму, и достигает 25 международных единиц и выше, хотя в норме, как правило, с содержание хорионического гормона в 1 мл мочи не превышает 5 единиц. Работа всех тестов на беременность основана на выявлении ХГЧ при помощи наличия антител в реактиве, который нанесен на тест-систему в виде двух полосочек.

Виды тестов и их отличия

Все тесты на беременность условно можно разделить на 4 группы:

♦ тест-полоски

♦ планшетные тесты

♦ струйные тесты

♦ тест с резервуаром

Тест-полоски на сегодняшний день самые популярные. Они представляют собой бумажную полоску, пропитанную реактивом. На поверхности теста на нанесены 2 полосочки, в состав которых входят антитела к ХГЧ. Первая полоска - контрольная, а если начинает краснеть вторая полосочка - результат положительный.

Достоверность такой системы очень высокая, и составляет 94-95 %. Также положительными моментами является невысокая цена и наличие практически в каждой аптеке.

Главное, строго следовать инструкции по использованию: мочу собирать в чистый резервуар, для большей достоверности, желательно утром.

Планшетные тесты. На поверхности планшета имеется два окошка, в которых при помощи одноразовой пипетки наносятся капля мочи. Эта капля постепенно пропитывает материал, и вступает в реакцию с антителами ХГЧ.

Достоверность этой системы высокая, но планшетные системы рекомендованы к использованию в условиях стационара. Реагент в такой системе более чувствителен к уровню хорионического гормона, и показывает увеличение его содержания, при таких показателях как 10-15 международных единиц, поэтому этот тест показывает достоверный результат и на более раннем сроке беременности.

Стоимость планшетного теста выше, чем тест-системы.

Струйный тест удобен в применении, он содержит специальный слой реагента, который при попадании на него хорионического гормона даже в концентрации 10 МЕ в мл, даст результат уже через 1 минуту.

Его плюс в том, что не нужно собирать мочу в емкость, он дает быстрый результат при минимальном значении ХГЧ, к тому же его можно применить в любое время суток.

Соответственно, струйный тест и стоит дороже предыдущих.

Тест с резервуаром. В нем тестовая система встроена в состав самого резервуара. Удобен в использовании, так как результат не зависит от количества мочи в резервуаре.

Советы: Самых дешевых тестов не покупайте, а перед использованием внимательно прочтите инструкцию и строго следуйте по ней.

Обратите внимание на срок годности теста.

Емкость для сбора мочи должна быть чистой.

Не стоит принимать мочегонные средства, они изменяют объем мочи, соответственно концентрация хорионического гормона может быть недостоверна.

Некоторые препараты, рекомендуемые при бесплодии, также могут влиять на результат, поскольку в результате их воздействия уровень хорионического гормона увеличивается.

Также на достоверность результата влияет прием оральных контрацептивов.

А если результат оказался положительным - подтвердите его у врача.

medinfo.ua