Заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидемпорог

Показатели заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) не превышают эпидемические пороги ни в одном регионе Украины.

Об этом УНИАН сообщили в Министерстве здравоохранения.

"За отчетную неделю острыми респираторными инфекциями (ОРИ), гриповидными заболеваниями (ГВЗ) и ТОРИ заболели 155 545 человек, среди них 104 100 (66,9 %) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости ОРИ, ГВЗ и ТОРИ (суммарно) среди населения Украины составляет 34,2 на 10 тысяч. За отчетную неделю госпитализировано 6 800 лиц, среди них – 5 227 (76,9 %) составили дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уменьшился темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей до 17 лет и взрослых и составляет соответственно 10,0 и 13,9 %. В целом, эпидемическая ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине отвечает среднегодовому уровню для соответствующего времени года", - говорится в сообщении.

В Минздраве уточнили, что самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Киевской – 74,30 а наименьший в Харьковской области – 13,5 на 10 тысяч населения.

Общее число вакцинированных против гриппа, как прибавили в Минздраве Украины, составляет 69 721 человек. За отчетную неделю привито против гриппа 23 297 человек, что меньше на 8,2%, чем за прошлую неделю.