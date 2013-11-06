У всех школьников Украины снимут отпечатки пальцев

Украинским родителям предлагают заводить на детей идентификационные карты. Пилотный проект уже запущен в Ивано-Франковске, а в 2014-м распространится по всей стране. «Карту мы будем раздавать на родительских собраниях в школах», — сказал нам начальник управления криминальной милиции по делам детей МВД Алексей Лазаренко. По его словам, родители вместе с детьми будут заполнять их и хранить дома: «Если вдруг что-то случится — тогда родитель придет в милицию с картой».

Как сказали "Вестям" в пресс-службе МВД, информацию о своем ребенке будут вносить сами родители, и в том объеме, в котором они сочтут нужным. И хранится эта карта будет также у родителей. Милиция получит доступ к ней лишь в одном случае - если случилась беда и ребенок пропал. Как показывает опыт США и Канады, где такая практика используется давно, это существенно облегчает поиск ребенка.

Карта представляет собой четырехстраничную книжечку, где кроме анкетных данных, укажут его привычки и увлечения (например, подросток любит группу, и если он уйдет из дома, то логично будет искать его в соседнем городе на концерте), данные о здоровье (аллергия или другие болезни). Есть лента для отпечатков пальца и место, куда крепится волосок — это если, не дай бог, понадобится опознание», — говорит Лазаренко.

Родители добровольно заполняют карту, а обновляться она будет раз в год. Следователь из РОВД в Запорожье Олег Вакулов считает новинку полезной: «Мы искали несколько месяцев назад мальчика, который ушел из дома. Была бы карта, мы бы сразу поехали к его лучшему другу в Днепропетровск, а так его мама растерялась. В итоге мы потеряли полторы недели».