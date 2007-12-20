В.Князевич: Минздрав будет внедрять страховую медицину

Одним из первоочередных заданий Министерства здравоохранения является внедрение страховой медицины.

Об этом журналистам заявил новоназначенный министр здравоохранения Василий Князевич после своего представления.

По его словам, этот вопрос будет одним из первоочередных на повестке дня возглавляемого им ведомства.

Он также отметил, что соответствующий законопроект будет вноситься на рассмотрение Верховной Рады. Если парламент примет новый законопроект в 2008 г., то на внедрение всего комплекса страховой медицины понадобится еще 2-3 года.

РБК