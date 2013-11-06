Как выйти из осенней депрессии
Отнимает жизненные силы и энергию
"Основная опасность депрессии в том, что она отнимает жизненные силы и энергию, так что желание с ней бороться пропадает. Получается как бы замкнутый круг, - рассказывает психолог Нина Беридзе. - Так что быстро решить проблему не получится. Для этого вам понадобится не сила воли, а контроль себя и своего эмоционального состояния. Начните с малого и ежедневно по кирпичикам выстраивайте свой путь наверх, к хорошему настроению".
1. Ставьте перед собой цели и достигайте их.
Начните с мелких целей, например, взять телефон и позвонить родителям или любимому, или прогуляться пешком вокруг дома. Вознаграждайте себя за каждое достижение и начинайте двигаться к следующей цели.
2. Почаще проводите время с близкими.
Не замыкайтесь в себе. Родные и друзья любят вас и от всей души хотят поддержать и помочь, дайте им такую возможность.
3. Общайтесь с позитивными людьми.
Избегайте нытиков и пессимистов. Пусть в это время в вашем окружении будут лишь те, кто смотрит на жизнь и в будущее с улыбкой.
4. Избегайте плохих мыслей.
Всякий раз, когда депрессивная мысль закрадывается в вашу голову, записывайте ее, а потом постарайтесь проанализировать, что стало причиной. Так вы поймете, что на 99% это совершенно безосновательные суждения.
Депрессия, усталость, хандра, переутомлениеИсточник: shutterstock
5. Любите себя.
Ведь если не вы - то кто? Заботьтесь о своем здоровье, как физическом, так и психологическом:
- придерживайтесь здорового питания и диеты;
- спите не менее 8 часов в день;
- избавьтесь от вредных привычек;
- регулярно занимайтесь спортом (хорошо помогают "социальные" танцы: сальса, линди-хоп и т.п.);
- побольше гуляйте на свежем воздухе;
- старайтесь больше времени проводить на солнышке - солнечный свет способствует позитивному настрою;
- избегайте стрессов.
6. Практикуйте аутотренинг и релаксацию (например, с помощью йоги и медитации).
7. Заведите домашнее животное.
Забота о другом живом существе помогает снять фокус с собственного "горя".