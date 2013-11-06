Как выйти из осенней депрессии

"Основная опасность депрессии в том, что она отнимает жизненные силы и энергию, так что желание с ней бороться пропадает. Получается как бы замкнутый круг, - рассказывает психолог Нина Беридзе. - Так что быстро решить проблему не получится. Для этого вам понадобится не сила воли, а контроль себя и своего эмоционального состояния. Начните с малого и ежедневно по кирпичикам выстраивайте свой путь наверх, к хорошему настроению".

1. Ставьте перед собой цели и достигайте их.

Начните с мелких целей, например, взять телефон и позвонить родителям или любимому, или прогуляться пешком вокруг дома. Вознаграждайте себя за каждое достижение и начинайте двигаться к следующей цели.

2. Почаще проводите время с близкими.

Не замыкайтесь в себе. Родные и друзья любят вас и от всей души хотят поддержать и помочь, дайте им такую возможность.

3. Общайтесь с позитивными людьми.

Избегайте нытиков и пессимистов. Пусть в это время в вашем окружении будут лишь те, кто смотрит на жизнь и в будущее с улыбкой.

4. Избегайте плохих мыслей.

Всякий раз, когда депрессивная мысль закрадывается в вашу голову, записывайте ее, а потом постарайтесь проанализировать, что стало причиной. Так вы поймете, что на 99% это совершенно безосновательные суждения.

Депрессия, усталость, хандра, переутомлениеИсточник: shutterstock

5. Любите себя.

Ведь если не вы - то кто? Заботьтесь о своем здоровье, как физическом, так и психологическом:

- придерживайтесь здорового питания и диеты;

- спите не менее 8 часов в день;

- избавьтесь от вредных привычек;

- регулярно занимайтесь спортом (хорошо помогают "социальные" танцы: сальса, линди-хоп и т.п.);

- побольше гуляйте на свежем воздухе;

- старайтесь больше времени проводить на солнышке - солнечный свет способствует позитивному настрою;

- избегайте стрессов.

6. Практикуйте аутотренинг и релаксацию (например, с помощью йоги и медитации).

7. Заведите домашнее животное.

Забота о другом живом существе помогает снять фокус с собственного "горя".

lady.tochka.net