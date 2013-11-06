Преимущества лечения пиявками

Издавна пиявку используют как лечебное средство. Именно гирудотерапия (лечение пиявками) имеет неоспоримое преимущество над всеми другими, в том числе и новейшими методами лечения. Она не дает осложнений, не вызывает негативных побочных воздействий и оказывает выраженный лечебный эффект.

"Интересно, что при использовании пиявки для лечения конкретного заболевания пациенты часто отмечают улучшение сна, аппетита, повышение настроения, - говорит гирудотерапевт Оксана Григоренко. - И это не просто совпадение: ученые доказали, что под действием гирудотерапии постепенно нормализуется обмен веществ, активизируются защитные силы организма, в прошлом остаются заболевания, которые были и которые пока на клеточном уровне".

Пиявку называют "фармацевтической мини-фабрикой", потому что она содержит сбалансированный комплекс биологически активных веществ, которые положительно влияют на организм человека. Результаты этого действия - очищение, оздоровление и омоложение организма. Одним из первых веществ, открытых в слюнных железах пиявки, является гирудин, который регулирует процессы свертывания крови. Лишь в гирудине до 65 аминокислотных остатков. Затем обнаружили другие вещества, которые содержат антисвертывающие факторы.

В слюнных железах пиявки вырабатываются вещества, способные задерживать рост бактерий. Пиявки - очень эффективное средство лечения болезней сердца и сосудов, печени, суставов. Их применяют в неврологии, стоматологии, кардиологии, хирургии, гинекологии. Также к пиявкам часто прибегают косметологи.

В клинической медицине больше не существует такого многофакторного и безопасного метода, как гирудотерапия или, другими словами, лечение пиявками. Но без специальной подготовки нельзя ставить их в домашних условиях. Бывали случаи, когда неумелое обращение с пиявками вредило здоровью.

gazeta.ua