Избавиться от перхоти можно при помощи великого множества косметических средств, которые в большом количестве представлены на рынке, и разобраться в эффективности которых не так-то просто.

Однако решить проблему перхоти ты также можешь, прибегнув к помощи простых народных средств и лекарственных растений.

Как избавиться от перхоти - определение типа перхоти

Для начала необходимо определиться, какого типа перхоть - жирная или сухая - приносит тебе дискомфорт, и в зависимости от этого решать, как избавиться от перхоти.

Жирная перхоть образуется от усиленной работы сальных желез, ее появление усиливается в холодное время года, когда мы носим шапки, из-за чего сильнее потеет голова. В этом случае волосы быстро загрязняются, лоснятся и слипаются между собой, а кожа головы зудит.

Сухая перхоть, наоборот, возникает из-за низкого уровня салоотделения, а также возможна из-за заражения грибком, который провоцирует быстрый рост и отшелушивание клеток на коже головы. В этом случае голова покрывается сухими светло-серыми чешуйками, которые также приводят к зуду и раздражению кожи.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях: рецепты для жирной кожи

Запарь 1 ст. ложку сухих листьев крапивы 1,5 стакана кипятка. Настаивай 10-12 часов и затем процеди. Полученным настоем ополаскивай волосы после мытья и втирай в кожу головы. Применяй 2-3 раза в неделю.

Запарь 2 ст. ложки сухих листьев крапивы 0,5 л кипятка и добавь сок пол лимона. Ополаскивай этим настоем голову после мытья через день.

Смешай 1 яичный желток, сок 1/3 лимона и 3-4 капли эфирного масла эвкалипта. Полученную смесь нанеси на вымытую голову и оставь на полчаса. Смывай теплой водой. Применяй 1-2 раза в неделю.

Нанеси на волосы и вотри в кожу головы кефир (можно использовать простоквашу, молочную сыворотку). Укутай голову полотенцем и оставь кисломолочную маску на полчаса. Ополосни волосы теплой водой с добавлением горчицы - на 1 л воды 1 ст. ложка сухой горчицы. А затем ополосни волосы теплой водой с добавлением яблочного уксуса или лимона.

Как избавиться от перхоти в домашних условиях: рецепты для сухой кожи

Разотри 1 желток с соком пол лимона и 2-3 капли репейного и касторового масла. Втирай маску в кожу головы и оставь на 10 минут, после чего промой волосы теплой водой.

Перед мытьем волос вотри в кожу головы репейное масло и оставь на 1 час. Затем помой голову. Применяй 2 раза в неделю.

Смешай по 1 ст. ложке лукового сока, настойки календулы и касторового масла. Втирай в кожу головы за 1 час до мытья. Применяй 2 раза в неделю.

1 ст. ложку сухих измельченных корней лопуха залей стаканом рафинированного растительного масла. Настаивай 10-12 дней в темном месте при комнатной температуре. Затем настой процеди. Втирай в кожу головы перед мытьем волос. Применяй 2-3 раза в неделю.

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